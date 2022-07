Belgische politieke partijen nooit rijker dan vandaag

De Belgische politieke partijen zitten samen op een vermogen van 156,8 miljoen euro. Dat is een record en bijna een verdrievoudiging in twintig jaar. Dat blijkt woensdag uit een analyse die De Standaard maakte van de jaarrekeningen van de partijen die deze maand door de Kamer werden gepubliceerd.

De N-VA is met 34,9 miljoen euro veruit de rijkste partij. Ze bezit meer dan dubbel zoveel als de nummer twee, de PS (16,6 miljoen euro). Daarna volgen Vlaams Belang (15,4 miljoen), de MR (13,6 miljoen) en CD&V (13,4 miljoen).

De bedragen zijn onder meer een gevolg van de overheidsdotaties die afhankelijk zijn van het verkiezingsresultaat en die in vergelijking met andere Europese landen extreem gul zijn. In totaal ontvingen de Belgische partijen in 2021 75,2 miljoen euro aan subsidies, eveneens een recordbedrag. In 2020 ging het nog om 73,6 miljoen euro.

