‘Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl’: een vrolijke start van het jaar op Netflix

Het beroemde kleiduo is terug! Wallace en Gromit zorgen weer voor een hoop plezier en avontuur met hun nieuwste film: ‘Vengeance Most Fowl’. Deze keer komen ze met een verhaal vol humor, spanning en een flinke dosis gekkigheid.

Fans van Wallace en Gromit weten wat ze kunnen verwachten: grappige, soms absurde avonturen met een hart van goud. Denk aan de hilarische apenstreken in ‘A Close Shave’ of de geestigheid in ‘A Grand Day Out’. Dit nieuwe avontuur blijft trouw aan die vertrouwde sfeer, maar brengt ook een moderne twist met een knipoog naar technologie en de uitdagingen die daarbij horen.

Wat staat je te wachten?

Wallace, die altijd druk in de weer is met zijn nieuwste uitvindingen, maakt een slimme tuinkabouter om het leven makkelijker te maken. Maar natuurlijk gaat het niet zoals gepland! Gromit, de trouwe hond met een neus voor problemen, moet alles op alles zetten om Wallace én zijn uitvinding te redden. Voeg daar een oude bekende met een snufje wraaklust aan toe en je hebt een avontuur vol verrassingen.

Typisch Wallace en Gromit

Deze film zit weer boordevol grappige details, droge humor en prachtige stop-motionanimatie. Alles is met veel liefde en oog voor detail gemaakt, zoals we gewend zijn van de makers bij Aardman Animations. Of je nu een trouwe fan bent of ze voor het eerst ontdekt, ‘Vengeance Most Fowl’ zal je zeker laten lachen.

Zet je schrap voor een komisch avontuur en laat je meevoeren in de gekke wereld van Wallace en Gromit. Vanaf 3 januari te zien op Netflix. De perfecte manier om 2025 met een lach te beginnen!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube