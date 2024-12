‘The Sticky’: wanneer esdoornsiroop de inspiratie wordt voor de roof van de eeuw

‘The Sticky’ is een nieuwe serie op Prime Video die je niet wilt missen! De serie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal in 2012, waarbij meer dan 18 miljoen dollar aan esdoornsiroop werd gestolen uit de nationale reserves van Quebec.

De serie brengt een hilarische mix van drama en komedie. Het verhaal volgt een groep onwaarschijnlijke criminelen die samen een miljoenenroof plannen. De serie bestaat uit zes afleveringen en is vanaf 6 december te zien op Prime Video.

Wat je kunt verwachten

‘The Sticky’ draait om Ruth Landry (Margo Martindale), een oudere vrouw die alles riskeert om haar esdoornsiroopimperium te redden. Wanneer de autoriteiten haar leven dreigen te verwoesten, besluit ze samen te werken met een maffioso uit Boston (Chris Diamantopoulos) en een Franse beveiligingsagent (Guillaume Cyr). Samen willen ze de grootste esdoornsirooproof aller tijden plegen.

Humor en drama

De serie is niet alleen grappig, maar bevat ook verrassende drama-elementen. Het verhaal zit vol cultuurclashes en onverwachte wendingen. ‘The Sticky’ laat zien hoe ver mensen bereid zijn te gaan om te beschermen wat ze liefhebben, zelfs als dat betekent dat ze de wet moeten overtreden.

Jamie Lee Curtis maakt haar opwachting

De legendarische actrice Jamie Lee Curtis maakt ook een verschijning in de serie! Haar rol voegt een extra laag charme en lef toe aan het verhaal, en zorgt ervoor dat ‘The Sticky’ nog leuker wordt om naar te kijken. Met bizarre situaties, grappige momenten en een onverwacht plot is ‘The Sticky’ de perfecte mix van humor en drama. Deze serie is zeker de moeite waard om te bingewatchen!

‘The Sticky’ is vanaf 6 december exclusief te bekijken op Prime Video.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube