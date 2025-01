‘The Apprentice’: een spraakmakende biopic waar Donald Trump niet blij mee is

Vorig jaar in oktober ging ‘The Apprentice’ in première in België, en sinds 15 januari is de film te streamen op Prime Video. Perfect getimed, net voor de inauguratie van Donald Trump als 47ste president van de VS. En hoewel Trump zelf niet bepaald fan is, valt er veel te zeggen over deze biopic.

Begin jaren 70 probeert een jonge vastgoedondernemer genaamd Donald Trump naam te maken in New York. Daarbij krijgt hij hulp van de beruchte advocaat Roy Cohn, een man die hem de fijne kneepjes van het harde zakenleven bijbrengt. De film volgt zijn opkomst, van ambitieuze zakenman tot de machtige figuur die uiteindelijk president werd.

Ophef

Na vier jaar afwezigheid is Donald Trump opnieuw ingezworen als president, en deze film – die in mei 2024 al uitkwam in de VS – zorgde voor flink wat opschudding tijdens zijn campagne. Ondanks een bescheiden succes in de box office (17 miljoen dollar opbrengst tegenover een budget van 16 miljoen), heeft regisseur Ali Abbasi een film gemaakt die de moeite waard is.

Rechtszaken en romantiek

De film schetst Trumps groei in de bruisende wereld van New York. We zien hoe hij worstelt met familieverwachtingen, juridische problemen en zijn relatie met Ivana, zijn eerste echtgenote. Die wordt trouwens vrij genuanceerd neergezet, al vond Trump zelf het allemaal maar niets.

Verrassende hoofdrolspelers

Sebastian Stan – bekend als de Winter Soldier uit ‘Captain America’ – kruipt in de huid van de jonge Trump. Hij doet dat met subtiele tics en maniertjes, maar wordt overtroffen door Jeremy Strong, die een charismatische Roy Cohn neerzet. Regisseur Ali Abbasi doet geen moeite om te oordelen; hij observeert en laat de kijker zelf conclusies trekken.

Visueel is de film misschien niet altijd even verfijnd, maar ‘The Apprentice’ biedt een boeiende blik op de man achter de naam Trump. Nu te zien op Prime Video!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube