Ontdek de 5 meest bekeken Netflix-films in België van dit moment

Heb je wat vrije tijd en weet je niet wat je moet kijken? In plaats van eindeloos door het Netflix-menu te scrollen, kan je ook vertrouwen op de aanbevelingen van andere abonnees.

Netflix stelt regelmatig een lijst samen van de meest bekeken programma’s op het platform, afhankelijk van de geografische regio. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen smaak en wat anderen kijken, spreekt jou misschien niet aan. Maar zo krijg je wel een duidelijk beeld van de huidige trends. Tijd voor een overzicht van de populairste Netflix-films in BelgiĆ« van dit moment.

1. Genie

Een workaholic roept de hulp in van een magische geest om de liefde van zijn familieleden terug te winnen vĆ³Ć³r Kerstmis.

2. Hitman Agent 47

Het verhaal draait om een genetisch gemodificeerde huurmoordenaar, gecreĆ«erd om de perfecte dodelijke machine te zijn. Zijn nieuwste doelwit is een multinational die het geheim van Agent 47’s verleden wil bemachtigen om een leger te creĆ«ren met krachten die zelfs de zijne overtreffen. Samen met een jonge vrouw, die mogelijk de sleutel heeft om hun machtige en geheime vijanden te verslaan, wordt 47 geconfronteerd met schokkende onthullingen over zijn afkomst. Hij bereidt zich voor op een strijd tegen zijn meest gevreesde tegenstander tot nu toe.

3. Rebel Ridge

Een ex-marinier neemt het op tegen de corruptie in een klein stadje in de Verenigde Staten, nadat de politie onterecht het geld dat bedoeld was om de borgtocht van zijn neef te betalen in beslag neemt.

4. Jailbreak: Love on the Run

Wanneer Vicky White, een gerespecteerde gevangenisbewaarder, een jongere crimineel helpt ontsnappen, ontvouwt zich een liefdesverhaal te midden van een klopjacht en mediagekte.

5. A True Gentleman

Saygın heeft zichzelf een weg gebaand in een wereld van luxe en glitter. Aantrekkelijk en mysterieus, hij weet als geen ander hoe hij de rijkste vrouwen kan verleiden. Maar achter zijn verfijnde charme schuilt een heel andere realiteit. Saygın biedt vrouwen de emotionele vervulling die ze nodig hebben, maar nooit hardop durven uit te spreken. Zijn rol: ervoor zorgen dat ze zich speciaal en uniek voelen. Toch heeft hij nooit nagedacht over wat hemzelf gelukkig zou maken. Deze vraag, die hij altijd heeft genegeerd, begint hem te achtervolgen na zijn ontmoeting met de jonge en onschuldige Nehir. De zorgvuldig opgebouwde balans in zijn leven begint langzaam in te storten.

Via Streamnews.be – Foto door Anastasia Shuraeva via Pexels