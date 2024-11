Nieuwe maand, nieuwe Netflix-releases in november!

November is er, en dat betekent weer een hele lading nieuwe content op Netflix!

Nu de dagen korter worden en de herfst echt voelbaar is, is er geen beter moment om lekker onder een dekentje te kruipen en te ontdekken wat er allemaal te streamen valt. Deze keer zijn er weer volop langverwachte series, nieuwe films en interessante documentaires. Of je nu zin hebt in spanning, avontuur of een goed drama, Netflix heeft voor ieder wat wils deze maand!

Films

1/11 Let Go

6/11 Meet Me Next Christmas

6/11 Pedro Páramo

8/11 Umjolo: The Gone Girl

13/11 Hot Frosty

13/11 Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

14/11 The Lost Children

20/11 The Merry Gentlemen

20/11 Buy Now: The Shopping Conspiracy

22/11 Spellbound

22/11 Joy

22/11 The Piano Lesson

27/11 Our Little Secret

29/11 The Snow Sister

Series

7/11 Born for the Spotlight

7/11 Jake Paul vs. Mike Tyson

8/11 Mr. Plankton

8/11 Bank Under Siege

8/11 The Cage

8/11 Investigation Alien

13/11 Sprint

13/11 Las Hermanas Guerra

14/11 Beyond Goodbye

20/11 Rhythm + Flow

20/11 Adoration

21/11 A Man on the Inside

22/11 900 Days Without Anabel

22/11 The Helicopter Heist

25/11 Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey

28/11 The Madness

28/11 Asaf

29/11 Senna

29/11 The Trunk

