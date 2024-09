‘Harry Potter’-serie wordt uitgezonden op HBO Max

De volgende ‘Harry Potter’-serie zal mogelijk pas in 2027 op onze schermen verschijnen, volgens de CEO van HBO, Casey Bloys.

Toen hem werd gevraagd of hij dacht dat de serie in 2026 zou worden gelanceerd, zoals eerder werd voorspeld, zei Bloys tegen Deadline dat het “eind ’26-’27” zou zijn. Hij voegde eraan toe dat “de schrijvers net begonnen waren met schrijven, en dat het dus te vroeg was om over een uitzenddatum te praten.”

In hetzelfde interview onthulde hij dat naast het schrijfproces ook regisseur Mark Mylod (bekend van Succession en de film The Menu, uitgebracht in 2022) aan het project is begonnen. Hij legde uit: “Ze rekruteren afdelingshoofden, zijn bezig met casting, en het is vertrokken.”

De castingoproep is al gestart

Daarnaast werd Bloys gevraagd naar de geruchten over een productiestart in maart, een datum die zou overeenkomen met de informatie in de castingoproep voor jonge acteurs voor de drie hoofdrollen. Bloys zei echter dat er nog geen datum was vastgesteld.

“Ik denk dat ze spraken over de leeftijd (van de jonge acteurs) in maart, wat niet per se betekent dat de productie dan begint,” verklaarde hij.

In april 2023 werd aangekondigd dat de zeven romans van de zeer populaire kinderboekenserie van J.K. Rowling zouden worden aangepast tot een nieuwe televisieserie, minder dan 15 jaar na de release van het laatste deel van de filmreeks.

Eerder, in september, werd bekendgemaakt dat de serie een castingoproep had gedaan voor jonge acteurs om zelfopnames in te sturen voor de hoofdrollen, waarmee werd bevestigd dat de serie tussen 2025 en 2026 zou worden opgenomen.

Via Streamnews.be