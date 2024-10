Emmanuel Macron geeft toe dat hij grote fan is van deze Netflix-serie

In een interview met Variety liet Emmanuel Macron weten dat hij fan is van de Netflix-serie ‘Emily in Paris’.

De Franse president, die Frankrijk maar al te graag op de kaart zet, prees de populaire serie voor hoe het land op een positieve manier wordt neergezet. Volgens Macron draagt het verhaal van Emily, een jonge Amerikaanse die in Parijs werkt, bij aan het mooie imago van Frankrijk, vooral bij kijkers in het buitenland.

Rol voor vrouw van Macron

Brigitte Macron, de vrouw van de president, vertolkt een kleine rol in de serie. Toen Macron werd gevraagd wat hij daarvan vond, reageerde hij als volgt: “Ik ben heel trots op haar en zij vond het geweldig om te doen. Het was maar een kort moment, maar heel leuk voor haar. Ik denk dat het ook goed is voor het imago van Frankrijk. ‘Emily in Paris’ doet het supergoed voor ons land. Voor mijn werk is het een topinitiatief!”

Italiaanse stad

Een groot deel van het volgende seizoen van ‘Emily in Paris’ speelt zich echter af in Rome. Macron zei hierover met een knipoog: “We gaan er alles aan doen om ze weer naar Parijs te halen! ‘Emily in Paris’ hoort niet in Rome, dat klopt gewoon niet.”

Niet charmant genoeg

Op de vraag of hij zelf een cameo zou willen doen, grapte Macron: “Ik ben totaal niet zo charmant als Brigitte!” Met een flinke dosis humor laat Macron zien dat hij enthousiast is over de internationale impact van de serie én zijn vrouw vol trots steunt in haar rolletje.

Via Streamnews.be