Eerste beelden van ‘Knokke off 2’ vallen in de smaak: “Ik kan niet wachten!” (video)

Recent zijn de eerste beelden van het tweede seizoen van ‘Knokke off’ verschenen.

Dat het eerste seizoen een succes was, moeten we niet vertellen. Zo verscheen de reeks in verschillende talen op Netflix onder de titel ‘High tides’. En ook in eigen land wisten de spannende avonturen van enkele jongeren in Knokke tv-kijkend Vlaanderen te bekoren.

Het was al langer geweten dat er een tweede seizoen zou komen, maar nu weten we eindelijk ook wanneer. Op 6 december kan je het nieuwste seizoen streamen via VRT MAX. Om de liefhebbers toch al een beetje zoet te houden, werd dan ook een eerste trailer gelost.

“Ik kan niet wachten!”

Fans van de reeks laten van zich horen. “Ik kan niet wachten”, lezen we. “Ik kijk er zo naar uit”, gaat het verder. “Ik ben hier zo klaar voor”, besluit iemand anders nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar wat we mogen verwachten: