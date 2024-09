Dit zijn de 5 meest bekeken Netflix-series in België

Heb je even wat vrije tijd en weet je niet wat je moet kijken? In plaats van eindeloos door Netflix te scrollen: waarom laat je je niet inspireren door wat andere Belgen kijken? Netflix maakt immers regelmatig een lijstje van de meest bekeken series, en het geeft je meteen een idee van wat trending is.

Dus, wat bingewatchen je landgenoten op dit moment? Hier zijn de 5 populairste series:

‘Emily in Paris’ – Seizoen 4

Emily’s leven wordt steeds ingewikkelder na het hele drama rond Camille en Gabriel. Ze worstelt met haar gevoelens voor twee mannen, terwijl Gabriel binnenkort vader wordt. Op het werk heeft Sylvie een groot dilemma en Mindy droomt van het Eurovisiesongfestival. Ondertussen werken Emily en Gabriel samen aan een Michelinster, maar geheimen dreigen hun plannen te saboteren.

‘Un Couple Parfait’

Amelia staat op het punt om te trouwen met een van de rijkste families van Nantucket, maar dan wordt er een lichaam op het strand gevonden. Plots lijkt haar perfecte bruiloft meer op een spannende thriller, met veel geheimen en verdachte personen.

‘Prison Break’

Een echte klassieker! Michael Scofield doet er alles aan om zijn ten onrechte veroordeelde broer uit de gevangenis te laten ontsnappen. Spanning en actie gegarandeerd.

‘Kaos’

Griekse mythologie, maar dan met een twist! Zeus maakt zich zorgen om een rimpel (ja, echt waar!), Hades verliest de controle over de onderwereld, en Hera probeert de chaos in toom te houden. Ondertussen lijkt Poseidon meer bezig te zijn met zijn luxejacht dan met zijn goddelijke plichten. Deze serie is een chaotisch avontuur met een flinke dosis humor.

‘Accidente’

Een tragisch ongeluk zet het leven van vier families op zijn kop, maar ondanks het verdriet en de wraakgevoelens ontdekken ze uiteindelijk dat er toch licht aan het einde van de tunnel is.

Via Streamnews.be