De leukste series van deze winter: jouw ultieme gids voor koude dagen

De temperaturen dalen, de wind waait om je oren, en eerlijk is eerlijk: binnenblijven klinkt ineens heel aantrekkelijk. Perfect moment om jezelf op de bank te nestelen met een warm deken en een gloednieuwe serie! Deze winter heeft van alles te bieden: van de terugkeer van knallers zoals ‘Squid Game’ en ‘Yellowjackets’ tot frisse nieuwkomers zoals ‘The Sticky’ en ‘Black Doves’.

Geniet van onze selectie van must-see series om je koude winteravonden op te fleuren!

‘Star Wars: Skeleton Crew’ (3 december, Disney+)

Het nieuwste avontuur in het ‘Star Wars’-universum volgt een groep kinderen die na een mysterieuze ontdekking op hun planeet de ruimte in worden geslingerd. Met Jude Law in een mysterieuze rol en een vibe à la ‘The Mandalorian’ is dit een frisse kijk op een bekende saga.

‘Black Doves’ (5 december, Netflix)

Spanning, romantiek én complotten in één Londense thriller. Keira Knightley speelt een spionne die op zoek is naar de waarheid achter de moord op haar geliefde. Voeg Ben Whishaw toe en je hebt een serie om je tanden in te zetten.

‘The Sticky’ (6 december, Prime Video)

Een overval op… ahornsiroop? Jazeker! Deze zwarte komedie, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, combineert dolkomische scènes met criminele intriges. En dat met Margo Martindale in de hoofdrol. Smullen maar!

‘Dream Productions’ (11 december, Disney+)

Denk aan ‘Inside Out’, maar dan achter de schermen van Riley’s dromen. Twee hilarische personages, gespeeld door Paula Pell en Richard Ayoade, proberen dromen op hun kop te zetten in deze feelgood serie.

‘No Good Deed’ (12 december, Netflix)

Lisa Kudrow en Ray Romano spelen de hoofdrol in een mix van mysterie en satire. Geheimen, drama en humor komen samen in deze serie over een schijnbaar perfecte buurt waar niets is wat het lijkt.

‘Squid Game: Seizoen 2’ (26 december, Netflix)

Het wachten is voorbij! Na drie jaar keert ‘Squid Game’ terug. Gi-hun is klaar om de spelen voor eens en altijd te stoppen. Nieuwe gezichten en oude bekenden zorgen voor een nóg intensere tweede ronde.

‘Missing You’ (1 januari, Netflix)

Harlan Coben trapt 2025 af met een knaller! Inspecteur Kat Donovan ontdekt via een datingapp dat haar jaren geleden verdwenen verloofde misschien toch nog leeft. Mysterie, spanning en liefde in één pakketje.

‘Goosebumps: The Vanishing’ (10 januari, Disney+/Hulu)

Een nieuwe ‘Goosebumps’-verhalenreeks! Dit keer staat David Schwimmer centraal als een botanist wiens gezin verwikkeld raakt in een spookachtig mysterie uit 1994. Griezelig én spannend.

‘On Call’ (10 januari, Prime Video)

Een rauwe politieserie waarin een jongeling en een ervaren agent samen patrouilleren in Long Beach. De mix van bodycambeelden en documentaire-stijl maakt dit een intense en realistische kijkervaring.

‘Severance: Seizoen 2’ (17 januari, Apple TV+)

Na twee jaar wachten kunnen we eindelijk weer de geheimen van Lumon Industries induiken. Dit seizoen wordt nóg ingewikkelder en spannender!

‘Prime Target’ (22 januari, Apple TV+)

Leo Woodall schittert als een briljant wiskundige die betrokken raakt bij een groot complot. Met een spannende verhaallijn, technologie en een vleugje drama is dit er eentje om niet te missen.

Neem die warme chocolademelk erbij, want met deze series kom je de winter wel door!

Via Streamnews.be

Foto: Shutterstock