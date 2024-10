‘Cruel Intentions’ krijgt een moderne twist in serieformaat. Bekijk hier de pikante trailer! (video)

In het afgelopen decennium is televisie steeds vaker oude films opnieuw gaan uitbrengen als series. Sommige werken goed, zoals de Mr. & Mrs. Smith-reboot van Prime Video, terwijl andere, zoals de rampzalige Heathers-adaptatie door Paramount TV, falen. Nu voegt ‘Cruel Intentions’ zich bij deze lijst.

De film

De film uit 1999 is een vrije moderne bewerking van de klassieke roman Les Liaisons dangereuses. De rijke Sebastian (Ryan Phillipe) houdt van verleiding en gaat graag een uitdaging aan. Zijn halfzus Kathryn (Sarah Michelle Gellar) daagt hem uit om Annette (Reese Witherspoon), een onschuldige klasgenoot, te verleiden. Zo begint een verwrongen liefdesverhaal vol manipulatie en duistere machtsspelletjes. De film was destijds een kassucces en is vijfentwintig jaar later nog steeds een cultklassieker.

De serie

Nu waagt Prime Video zich aan het verhaal met een nieuwe insteek door de actie te verplaatsen naar Washington D.C. en de verhaallijn extra dramatische lagen te geven.

Op het Manchester College betekent reputatie alles. De studentenverenigingen zijn het absolute referentiepunt, en de meedogenloze halfbroer en -zus Caroline Merteuil en Lucien Belmont doen alles om aan de top van de sociale ladder te blijven. Wanneer een gewelddadige ontgroeningsactie het hele systeem van studentenverenigingen bedreigt, doen ze er alles aan om hun macht en reputatie te behouden – zelfs als dat betekent dat ze Annie Grover, de dochter van de Amerikaanse vicepresident, moeten verleiden.

De trailer probeert de sfeer van de film na te bootsen, zelfs tot aan de muziek toe, maar de vibe is toch net wat anders. Het gaat niet alleen om de update; ook het verhaal lijkt af te dwalen. Het originele verhaal werkte omdat het scherp en venijnig was. Sebastian en Kathryn speelden een verdorven spel met Annette; beiden waren sluw, maar hun wederzijdse jaloezie leidde tot een tragedie. Het was een sterk verhaal dat goed werkte in een film van 90 minuten.

Misschien vindt de serie toch zijn publiek. ‘Cruel Intentions’ zal vast interessant zijn om te zien, maar echt nodig is de remake niet. Beter blijft men bij het originele meesterwerk.

‘Cruel Intentions’ vanaf 21 november op Prime Video

