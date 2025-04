‘Predator: Killer of Killers’ komt deze zomer naar Disney+ (trailer)

De 20th Century Studios hebben zojuist aangekondigd dat Predator: Killer of Killers, een originele animatiefilm vol actie en avontuur die zich afspeelt in het Predator-universum, vanaf 6 juni 2025 exclusief te zien zal zijn op Disney+. De eerste beelden én de officiële poster zijn nu al vrijgegeven.

De anthologiefilm volgt drie van de meest meedogenloze krijgers uit de geschiedenis:

– een Viking-plunderaar die samen met haar jonge zoon een bloederige wraaktocht onderneemt

– een ninja uit het feodale Japan die de strijd aangaat met zijn samoerai-broer in een brute machtsstrijd

– een piloot uit de Tweede Wereldoorlog die het luchtruim kiest om een buitenaardse dreiging het hoofd te bieden

Hoewel elk van hen een dodelijke strijder op zich is, zijn ze niets meer dan prooi voor hun nieuwe tegenstander: de ultieme killer der killers.

De film is geregisseerd door Dan Trachtenberg, met Josh Wassung (van het animatiestudio The Third Floor) als co-regisseur. Het scenario is van Micho Robert Rutare, gebaseerd op een verhaal van Trachtenberg en Rutare, en geïnspireerd op de iconische personages gecreëerd door Jim & John Thomas.

De productie is in handen van John Davis, Dan Trachtenberg (p.g.a.), Marc Toberoff, Ben Rosenblatt (p.g.a.), met Lawrence Gordon, James E. Thomas, John C. Thomas en Stefan Grube als uitvoerend producenten.

📅 Predator: Killer of Killers is vanaf 6 juni te streamen op Disney+.

Via Streamnews.be