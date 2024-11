‘Cross’: duistere en meeslepende thrillerserie op Prime Video

Goed nieuws voor fans van spannende thrillers! Vandaag verschijnt ‘Cross’ op Prime Video, een serie waar veel mensen naar uitkijken.

Aldis Hodge (‘Black Adam’, ‘City on a Hill’) speelt de rol van Alex Cross, een detective en forensisch psycholoog met bijzondere talenten. Deze serie, geïnspireerd op de populaire Alex Cross-boeken van James Patterson, belooft een duister en meeslepend verhaal. Alle acht afleveringen zijn vanaf nu beschikbaar.

Het verhaal in het kort

Alex Cross is een slimme detective en psycholoog die de strijd aangaat met een beruchte seriemoordenaar. Het wordt een spannend kat-en-muisspel dat hen beide tot het uiterste drijft… De serie, die gemaakt werd door Ben Watkins (‘Burn Notice’, ‘Hand of God’), gaat verder dan een gewone misdaadserie. De show duikt diep in de psychologie van moordenaars en slachtoffers, een wereld die alleen Alex Cross kan doorgronden. Zelfs voor de release was het vertrouwen groot: Prime Video heeft het tweede seizoen al aangekondigd.

Sterke cast en productie

Naast Aldis Hodge zien we bekende gezichten zoals Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Ryan Eggold (‘New Amsterdam’) en meer. Met zo’n cast belooft de serie niet alleen spannend, maar ook overtuigend te worden. Fans van James Patterson zullen de bekende donkere en intrigerende sfeer herkennen. De trailer geeft alvast een voorproefje: veel spanning, gelaagde personages en een mysterieus plot dat je aan het scherm gekluisterd houdt.

‘Cross’ is vanaf 14 november te zien op Prime Video.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube