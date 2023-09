Zo scoor je prachtige vintage meubels

Net je eigen stek gevonden? Dan is het nu wellicht tijd voor de volgende stap: de inrichting ervan. Tegenwoordig is vintage weer helemaal hip, wat wil zeggen dat je niet per se hoeft te kiezen voor een ultra modern design. Wel moet je uiteraard weten waar en hoe je deze stukken scoort. De volgende tips helpen je alvast op weg.

Online marktplaatsen

Start je zoektocht altijd online, want hier heb je de meeste kans om echte parels op de kop te tikken. Het aanbod aan vintage meubels is er dan ook groot waardoor je al snel zal vinden wat je zoekt. Denk aan marktplaatsen zoals eBay, Etsy en Facebook waar verkopers eenvoudig te contacteren zijn en waar onderhandelen ook mogelijk is. Stuur dus gerust een berichtje voor een stuk dat je echt wil, maar waarvan de prijs misschien net iets te hoog ligt.

Grootouders

Heb je er daarnaast al eens aan gedacht om langs te gaan bij je grootouders? Zij hebben vaak nog enkele schatten op zolder liggen waarvan je niets wist. Neem hier dus even de tijd voor en kijk goed tussen alle spullen die er liggen, ook tussen degenen die ‘rommel’ lijken te zijn. Misschien scoor je zo wel een leuke slaapbank voor op je appartement?

Vintage markten

Ten derde zijn vintage markten een goede optie om oude maar stijlvolle meubels te scoren. Kijk eerst even online of er interessante in de buurt zijn, anders kan je overwegen om met de auto te rijden naar één die verder gelegen is. Wanneer je bijvoorbeeld je oog laat vallen op een tafeltje dat perfect bij je houten jaloezieën past, is het ook handig dat je de wagen bij hebt.

Antiekwinkels

Een andere optie waar niet altijd aan gedacht wordt, zijn antiekwinkels. Misschien is er wel één bij jou in de buurt waar je kan passeren. Let er wel op dat je hier wellicht wat meer geld kwijt bent dan op een vintage markt of een online marktplaats. Dit komt natuurlijk omdat het hier gaat over unieke en zeldzame stukken met een hogere waarde.

Kringloopwinkel

Verkies je fysiek shoppen boven online winkelen? Ga dan langs bij een lokale kringloopwinkel. Je zal er ongetwijfeld versteld van staan wat de bewoners uit je buurt niet meer nodig hebben in hun interieur, en daarom wegdoen. Reken hier zeker de nodige tijd voor in, zodat je op je gemak het deel met de meubels kan scannen.