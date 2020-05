Ons sociaal leven veranderde drastisch door COVID-19: zo kunnen we elkaar ook niet meer fysiek begroeten omdat we het risico lopen elkaar te besmetten. Gelukkig zijn mensen best creatieve wezens en vonden we wereldwijd enkele nieuwe manieren om elkaar virusvrij te begroeten.

Om afstand te houden en toch beleefd te blijven kwamen culturen over de hele wereld creatief uit de hoek. Nieuwe begroetingen uit coronatijden zeggen iets over ons als persoon/onze cultuur. Hier zijn enkele opvallende voorbeelden uit alle windstreken.

De ‘Wuhan shake’ uit China

De meest bekende begroeting is wellicht de ‘Wuhan shake’. Die handdruk werd genoemd naar de stad waar de oorsprong van COVID-19 ligt. In maart gingen enkele video’s viraal van mensen die elkaar begroetten door de binnenkant van hun voetzool tegen elkaar te tikken. Of de ‘Wuhan shake’ de moderne handdruk of de 3000 jaar oude Chinese buiging zal vervangen, valt echter te betwijfelen. BBC spreekt van een voorlopige, ietwat grappige, vervanging om aan te tonen dat intimiteit nog steeds kan voor wie creatief is.

De ‘frons’ van de Nieuw-Zeelandse Maori

Al een week voordat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) COVID-19 een pandemie noemden, raadden de leiders van het inheemse volk Maori hun leden aan om elkaar niet langer te begroeten met de traditionele ‘hongi’. Bij deze begroeting drukken twee mensen de neuzen en voorhoofden tegen elkaar. Ook de Nieuw-Zeelandse eerste minister, Jacinda Ardern, sloot zich aan bij deze beslissing. Sindsdien maken de Maori meer gebruik van een begroeting die al langer bestaat: een opwaarts knikje van de kin en het optrekken van de wenkbrauwen.

Franse ‘bisous’

In Frankrijk duurde het wat langer voordat mensen elkaar niet meer begroetten met de klassieke kussen op de wang. Minder dan een week voordat de Franse regering de lockdown aankondigde zei 66% van de respondenten in een enquête elkaar nog steeds te kussen. Eind maart was dat gelukkig nog slechts 6% nadat de Fransen hun smakkerds vervingen door een verbale versie. In de straten zul je er nu wat vaker ‘Bises!’ of ‘Bisous!’ horen, een begroeting op afstand die Franstaligen wel al langer gebruikten, maar nu al helemaal ‘in’ is.

Niet meer ‘neuzen’ in de Verenigde Arabische Emiraten

Volgens de traditie groeten Emirati elkaar met knuffels, kussen of… neuskussen! De neuskus is een manier waarop mannen elkaar begroeten en die doe je door de neuzen tegen elkaar te drukken en tegelijkertijd een handdruk te geven. Vrouwen geven elkaar dan weer kussen op de wang. In coronatijden zorgt dat helaas voor een groot risico op besmetting. Daarom maken ze gebruik van de begroeting die mensen van een verschillend geslacht gebruiken: de hand op het hard drukken of naar elkaar zwaaien.

