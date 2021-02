De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, is gestorven aan corona. Hij was onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens familie de afgelopen weken een longontsteking. Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen COVID-19.

Captain Sir Tom Moore kwam vorig jaar in het nieuws toen hij geld wilde inzamelen voor de NHS, het openbare gezondheidsstelsel van het Verenigd Koninkrijk, in het kader van de strijd tegen het coronavirus. De oorlogsveteraan wild daarmee tevens de gezondheidszorg bedanken na een geslaagde kankerbehandeling en heupoperatie. De toen 99-jarige knar zamelde het geld in door met behulp van zijn rollator honderd toertjes rond zijn tuin te wandelen.

Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar dat bedrag was op zijn verjaardag al opgelopen tot 30 miljoen pond (33 miljoen euro). Hij belandde in het Guinness Book of Records met de hoogste bedrag dat ooit werd ingezameld bij een fondsenwervingswandeling.

Zondag werd Moore in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Daar bleek hij positief te testen op het coronavirus. Moore was net vanwege de longontsteking nog niet gevaccineerd tegen het virus.

Geridderd

Moore werd voor zijn inzamelingsactie in juli geridderd door de Britse koningin Elizabeth. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel. Voor zijn 100ste verjaardag kreeg de nationale volksheld meer dan 125.000 kaartjes.

