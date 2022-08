Wel of geen bad? Zo maak je de keuze

Water wordt hoe langer hoe meer een schaars goed, zelfs in ons ‘regenlandje’. We krijgen steeds vaker het advies om er spaarzaam mee om te gaan, om water te recupereren… Is het dan nog verantwoord om bij een nieuwbouw of verbouwing een bad in de badkamer te plaatsen? Dit is een moeilijke afweging. Gelukkig zijn er een paar richtlijnen om tot het juiste antwoord te komen.

Wie gebruikt het bad?

In een bad kruipt heel erg veel water, dat hoeven we je niet meer te vertellen. We zouden dus zeker niet aanraden om elke dag in bad te gaan. Dat zou absoluut verspilling van kostbaar water zijn. Toch zijn er ook voordelen aan een bad die je niet zomaar kan wegdenken. Twijfel je of je je bad houdt bij een grondige badkamerrenovatie, of of je een bad plaatst in een nieuwbouw? Vraag je dan in de eerste plaats af wie het bad zal gebruiken.

Ga je vaak in bad als er wel een voorhanden is? Dan is het zeker oké om er opnieuw een te plaatsen. De kans dat je je badje mist als je er geen plaatst, is redelijk groot. Heb je kleine kinderen, of ben je van plan die binnenkort te hebben? Dan is een bad zeker wel een goed idee. Je kan verschillende kinderen samen in bad stoppen, dat spaart net water uit!

Ben je meer een douchemens? Dan kan je het bad gerust overslaan. Zo creëer je meer ruimte voor andere dingen in je badkamer: een grote inloopdouche – of een dubbele douche bijvoorbeeld. Daar ga je als fervent doucher waarschijnlijk meer plezier aan hebben dan aan een groot badmeubel waar je toch geen gebruik van maakt.

Je bad als eyecatcher

Het bad is niet enkel een functioneel element in de badkamer. Integendeel: de douche dient als functioneel ‘wastoestel’, terwijl het bad meer uitzonderlijk gebruikt wordt, als verwennerij of als luxemomentje voor jezelf.

Kies je resoluut voor een bad? Dan is het jammer om het bijna onzichtbaar in een hoekje weg te duwen. Ga er dan volledig voor en maak er een echte eyecatcher van in je badkamer. Neem bijvoorbeeld een vrijstaand bad op pootjes. Dat geeft een erg luxueuze uitstraling. Of plaats je bad onder het raam (vaak toch een ‘verloren’ ruimte in de badkamer), dan kan je ook overdag in het zonlicht heerlijk genieten, in plaats van enkel ’s avonds.

Zorg ook dat je je bad omringt met mooie spullen: glazen flacons in plaats van plastic potjes, veel plantjes en eventueel enkele kaarsen. Als je dan toch voor een bad gaat, zorg dan dat je er echt alles uithaalt!