Scheiden, hoe begin je daaraan?

Wat ooit begon als een mooi sprookje, is niet langer. Het vuur is gedoofd, er is iemand anders in het spel of jullie zijn simpelweg uit elkaar gegroeid. Hoe jammer het ook is, soms is het beter uit elkaar te gaan en te scheiden. Welke stappen je daarvoor moet ondernemen, ontdek je hier!

Denk aan de kinderen

Indien jullie kinderen hebben, is het zeer belangrijk hun geluk altijd voorop te stellen. Denk eraan dat jullie kiezen voor de echtscheiding, niet de kinderen. Hou hen dus zeker buiten discussies en bespreek samen hoe jullie de kinderen gaan informeren over de scheiding en de zaken die gaan veranderen. Bekijk eventueel samen welke kinderboeken jullie met de kinderen kunnen lezen. Probeer vervolgens overeen te komen hoe jullie de verblijfsregeling gaan aanpakken.

Echtscheiding met onderlinge toestemming

Indien jij en je partner onderling tot een akkoord kunnen komen, hoeft er geen ingewikkelde en dure echtscheidingsprocedure aan te pas te komen. Je kan dan goedkoop scheiden via de familierechtbank. Jullie materiële zaken zoals de verdeling van meubels ed. wordt dan besproken. Hebben jullie kinderen, dan wordt ook de verblijfsregeling geregeld in de rechtbank.

Neem een advocaat onder de arm

Vlot het niet meer tussen jou en je partner en komen jullie er onderling niet uit, dan zal je een advocaat moeten inschakelen. Het uurtarief van een advocaat in België varieert o.a. naargelang het belang van de zaak, de dringendheid en de ervaring van de advocaat. Zoek je een advocaat in Gent maar vind je er geen die binnen jouw budget past? Dan kan je eventueel kiezen voor een pro deo advocaat. Let wel: zelfs een pro deo advocaat is niet helemaal gratis. Je betaalt sowieso een eigen bijdrage op basis van je inkomen. Deze bijdrage ligt weliswaar een stuk lager dan de kosten die je anders zou moeten betalen aan een reguliere advocaat.

Stel een financieel plan op

Scheiden betekent afspraken maken. Op elke mogelijke manier. Denk na over hoe jullie de bezittingen zoals meubels, het huis en de auto gaan verdelen, hoeveel de alimentatie zal bedragen … Inventariseer de hele inboedel van jullie huis en stel samen een financieel plan op. Leg deze documenten vervolgens voor aan jullie advocaten. Hoe beter voorbereid je bent, hoe vlotter en sneller alles afgehandeld kan worden. En dat maakt de pil minder bitter. Voor iedereen.