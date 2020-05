Enkele mannelijke machtshebbers, zoals de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Braziliaanse tegenhanger Jair Bolsonaro weigeren resoluut om een mondmasker te dragen. Volgens de professor in de sociale wetenschappen, Peter Glick, heeft dat alles te maken met het mannelijke imago dat beiden uitdragen, waarin geen plaats is voor een teken van zwakte.

Mannelijke leiders wereldwijd, zoals Donald Trump, zijn vicepresident Mike Pence, Jair Bolsonaro en de Britse premier Boris Johnson nemen het zelf niet zo nauw met de veiligheidsmaatregelen. Ze dragen geen mondmasker en blijven handen schudden, hoewel dat riskant is voor de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus. Volgens onderzoek geleid door Peter Glick ligt de verklaring hiervoor bij het macho-imago dat ze zichzelf aanmeten. Ze lijken namelijk te denken dat hun mannelijkheid in het gedrang komt als ze de veiligheid op de eerste plaats zetten.

Negeren van de veiligheidsmaatregelen

Voor sommige machthebbers is hun mannelijkheid zo belangrijk dat ze er zelfs de verdere verspreiding van COVID-19 voor zouden riskeren. Zo deinsde president Trump er niet voor terug om in volle coronacrisis nog steeds handen te schudden. Eigenlijk verafschuwt hij die etiquetteregel zelf, maar om te tonen dat hij boven het virus staat en onkwetsbaar is, ging hij het juist vaker doen. Hetzelfde verhaal bij zijn vicepresident Mike Pence die bij zijn bezoek aan de Mayo Clinic in Minnesota de veiligheidsmaatregelen van het ziekenhuis niet naleefde. Hij wou namelijk geen mondmasker dragen, naar eigen zeggen omdat hij het verplegend personeel recht in de ogen wou kijken en de bedekking van zijn gezicht zou dit bemoeilijken.

Ook de Britse premier Johnson begroette mensen nog steeds met een handdruk tot hij zelf in het ziekenhuis werd opgenomen met een ernstige coronabesmetting. Hij lag daarvoor zelfs een tijdje op de afdeling intensieve zorg. President Bolsonaro treedt de veiligheidsmaatregelen eveneens met de voeten, omdat hij denkt dat zijn fitheid hem tegen het virus zal beschermen. Dat dat helemaal niet klopt, bewijst de voormalige Rode Duivel Marouane Fellaini, die positief testte, hoewel hij ondertussen het ziekenhuis verlaten heeft.

Gevaarlijke tegenstrijdige signalen

Dat de mannelijke leiders mondmaskers als een teken van zwakte beschouwen en ze daarom liever vermijden dan het goede voorbeeld te geven, is problematisch. Als zelfs de hoogste autoriteit de regels niet naleeft, is de kans erg groot dat ook de bevolking zal afhaken. Bovendien gaan ze daardoor rechtstreeks in tegen de adviezen van gezondheidsexperts. Dat ze die niet volgen heeft opnieuw met de eigen reputatie te maken, want bepaalde machtshebbers willen tonen dat enkel zij weten wat het beste is voor het volk. Als ze hun eigen onzekerheid zouden tonen of de experten blindelings zouden vertrouwen, zou hun sterke en onafhankelijke imago een flinke deuk krijgen.

Volgens Glick hebben mannen zoals Trump het daarom heel moeilijk met het aanvaarden van kritiek en betwisten ze bijna alles wat hun tegenstanders zeggen. Dat kan grote gevolgen hebben, want de Amerikaanse staten met gouverneurs die de president wel aanhangen zouden daardoor sneller medisch materiaal toegestuurd krijgen dan de andere.

Uitzonderingen op de regel

Gelukkig zijn er een paar uitzonderingen op de regel die wel het goede voorbeeld geven. de gouverneur van New York Andrew Cuomo, bijvoorbeeld, wil er alles aan doen om de hoge dodentol in te dijken door strenge coronamaatregelen op te leggen. Ook vrouwen doen het vaak beter. In Nieuw-Zeeland, dat geleid wordt door premier Jacinda Ardern, hield het virus nooit zo zwaar huis als in andere landen. Voorlopig zijn daar slechts 21 sterfgevallen bekend.

