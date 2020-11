Niet alleen Fatima en Mohammed worden minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, ook de Britneys van de wereld gaan enkel op basis van hun naam met een achterstand het leven in. Leraren hebben lagere verwachtingen en ook werkgevers nemen liever een Laura of Floris in dienst.

Het begint allemaal op school. Hoogleraar Eddie Denessen van de Nederlandse Radboud Universiteit toonde aan dat je schoolkansen verslechteren als je een naam hebt die wordt geassocieerd met een lagere sociaal-economische afkomst.

“Zelfs of een leraar alleen maar betrokkenheid van ouders verwácht, speelt mee in hoe hij een leerling benadert. Je hoeft bij wijze van spreken thuis niks te doen, als de leerkracht dénkt dat je betrokken bent, kan je kind er in de scores op vooruit gaan.”

Geen Kelly of Britney

Verder in het werkende leven blijft je naam invloed uitoefenen. In het VTM-programma ‘Ze zeggen dat’ hebben ze dat aan de hand van een experiment bewezen: ze vroegen tien uitzendbureaus om mensen te zoeken die als hostess op een stijlvol evenement willen werken. Maar ze willen geen medewerker wiens naam eindigt op een ‘y’ (Britney, Destiny). Negen van de tien bureau heeft daar geen problemen mee. Eentje zegt zelfs: “We gaan dat soort namen niet marginaal noemen, maar het is toch volks, hé.”

“Je mag het niet generaliseren, maar namen op een -y worden niet vaak gegeven aan kinderen uit de hoogste klasse”, bevestigt Noël Maes, auteur van het boek ‘Voornaam voor het leven’ bevestigt dat aan HLN. Maar anderzijds gaan sommige voornamen al zo lang mee dat ze hun kwalijke connotatie kwijt zijn.

