Wie kerstcadeaus kreeg, trof in 22% van de gevallen een geschenk aan waar ze niet blij mee waren. Dit blijkt uit een online onderzoek bij 2.000 Belgen. De trend lijkt zich dit jaar verder te zetten: de eerste foute cadeaus doken al op kerstavond online op en de komende dagen belooft extra druk te worden in tweedehandswinkels.

Voor ruim 1 op de 5 Belgen lag er vorig jaar minstens één fout cadeau onder de kerstboom. Bij 7,6% waren dit er zelf meerdere. Dit jaar was het niet anders: de kerststronk was nog niet aangesneden vooraleer de eerste ongewenste cadeaus opdoken op 2dehands.

“Een turntas, Google Home Mini en een strip van Nachtwacht hadden dit jaar de eer om de eerste ‘foute zoekertjes’ te zijn. In de meeste gevallen gaat het om producten die we al hadden of die niet in de smaak vallen”, aldus Aleksandra Vidanovski, woordvoerster van 2dehands. “Mensen maken er ook geen geheim van: steeds vaker plaatsen ze bij hun zoekertje dat het om een ‘fout cadeau’ gaat en waarom dat zo is. Zo weten potentiële kopers meteen dat het product nog niet werd gebruikt en verkrijgbaar is aan een interessante prijs.”

Wat doen Belgen met ongewenste cadeau?

De helft van wie vorig jaar een fout cadeau kreeg, hield dit toch gewoon bij. Ruim 1 op 8 (13%) ging het cadeau omruilen in de winkel en 17,2% van de respondenten verkocht het door.

“Ze zijn met steeds meer, deze ‘doorverkopers’ en dat is een goede trend, aldus Iris De Haan, woordvoerder van tweedehandssite Troc.com. “Waarom zou je de spullen niet verkopen zodat iemand anders ze nog kan gebruiken? Met het vrijgekomen geld koop je dan iets leuks voor jezelf.”

Er zijn dan ook gouden zaken te doen voor wie nog op zoek is naar cadeaus voor de eindejaarsperiode. “Het wordt stilaan een traditie; in onze 34 verkooppunten krijgen we in de dagen na Kerst 3 tot 4 keer meer spiksplinternieuwe producten binnen. Wij kunnen deze elektronica- en multimediaproducten aan onze klanten aanbieden aan zo’n 70% van de nieuwprijs”, zegt ook Kevin Kaeses, Algemeen Directeur van Cash Converters België.

De vijf meest aangeboden ‘foute cadeaus’

1. Kleding (20,6%)

2. Decoratie-artikelen (18,1%)

3. Boeken en strips (16,7%)

4. Parfum en cosmetica (14,7%)

5. Waardebons (13,6%)

Waarom niet?

Van wie de spullen niet doorverkocht, vond 41% dit gewoon ‘not done’. Ruim een kwart (25,9%) was bang dat de schenker zich beledigd zou voelen, bijna evenveel respondenten (25,7%) gingen er dan weer van uit dat de verkoop toch niet veel zou opbrengen. Bijna 1 op de 10 (9%) gaf de foute cadeaus liever weg.

