‘t Coronavirus en de vergaande gevolgen ervan vraagt van velen de nodige creativiteit.

Zeker van mensen met een eigen zaak die nu noodgedwongen moet sluiten. Maar Shon Boulden uit Portland (Verenigde Staten), heeft de omschakeling alvast gemaakt.

In het ‘pre-coronatijdperk’ was hij uitbater van de ‘Lucky Devil Lounge’, een stripclub mét keuken. Dezer dagen heeft hij zijn zaak echter omgetoverd tot ‘Boober Eats’, een woordspeling op het immens populaire ‘Uber Eats’.

‘t Concept is relatief eenvoudig: twee dames in pikante outfit komen hamburgers, frieten en bier aan huis leveren. “Het begon als een grap. We moesten normaal maandag sluiten. Ik zei nog half lachend dat we topless dames aan huis zouden leveren en we het ‘Boober’ zouden noemen. Maar plots kwam er heel veel feedback. Mensen vroegen of hun favoriete danseressen niet zouden willen langskomen”, aldus de man.

“Geen recht op een of andere uitkering”

Na enig overleg met het personeel, werd de grap ook werkelijkheid. Al werd er wel het leveren van maaltijden aan toegevoegd. “Als de club zou sluiten, zou ik geen recht hebben op een of andere uitkering. Het werd plots wel allemaal heel ‘echt’. We zijn zelfstandige danseressen en we leven van de fooien die we krijgen”, aldus Olivia. “De prijzen van het eten blijven ongewijzigd, maar we vragen nu wel 30 dollar voor de dienst die we leveren. Dat geld wordt verdeeld onder de twee dames en de chauffeur van dienst”, klinkt het verder nog. Kijk maar!

Opgelet: relatief pikant beeldmateriaal:

