Regels zijn regels. En een grens is een grens.

Maar wanneer je die twee zaken combineert, zorgt dat toch voor behoorlijk gekke toestanden. Dat zullen ze in de grensgemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau zeker kunnen bevestigen. Een ploeg van ‘Vandaag’ ging even kijken.

In Nederland zijn de coronamaatregelen (nog) niet zo strikt als in België. Nu, Baarle-Hertog is een stukje België omringd door Nederlands grondgebied. En de grenslijnen werden destijds behoorlijk ‘losjes’ getekend.

‘t Gaat zelfs zo ver dat de landsgrens dóór een winkel loopt. “Die kant (van de winkel, red.) is open, dat is Nederland. Deze kant is dicht, dit is België”, aldus Vandaag-reporter Sander Gillis. “Ik moest ondergoed hebben”, laat een dame weten. “Dat zit in het Belgische gedeelte, daar mogen we niet komen”, gaat ze verder. “Ik vind het raar dat je in één winkel stukken hebt waar je niet mag komen”, klinkt het. Kunnen we best geloven… Kijk maar:

Zet rechts onderaan zeker het geluid even aan:

Foto: still ‘Vandaag’