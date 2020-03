Want ja, zo’n mensen bestaan helaas…

Zelfs in tijden van zware nood proberen sommigen munt te slaan uit de situatie. Zo ook bovenstaande kerel, die we via de telefoon horen praten.

‘t Individu vond het een goed idee om online mondmaskers te verkopen én om dat te doen aan woekerprijzen. Dat terwijl ziekenhuizen en mensen uit de zorg haast smeken om meer bescherming tegen het coronavirus.

Niet netjes allemaal, en dan drukken we ons nog zéér zacht uit. Ook Nederlandse YouTuber Roel Maalderink houdt niet van dergelijk gedrag. En dus confronteert hij de man via telefoon. Met succes, want een uur later was de webshop offline. Al bestaat de kans natuurlijk dat de persoon in kwestie elders weer een zaakje geopend heeft ondertussen.

Foto: still