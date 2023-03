WOW: Vrachtwagenchauffeur kan crash met collega maar NIPT voorkomen! (video)

Zo, was dat even nipt!

Op onderstaande video zien we aanvankelijk een doodnormale verkeerssituatie. Zo rijden we virtueel mee met een vrachtwagenchauffeur. Vóór de trucker rijdt een collega. Laatstgenoemde besluit plots dat het hoog tijd is om rechtsomkeer te maken en tijdens zijn opmerkelijke manoeuvre even de volledige weg in te nemen.

Oog van de naald!

Onze cameraman van dienst ziet het gelukkig nét op tijd gebeuren en duwt vol op de rem. Dat lijkt echter niet voldoende te zijn en de twee vrachtwagens dreigen te crashen. Tot er plots tóch een piepkleine opening is… Hoe dat eindigt, zie je op onderstaande beelden.

Foto: still – Bron: VKMag