WOOPS: Vrouw hangt vast in hangmat onder brug (fails)

Soms is een leuk idee niet noodzakelijk een goed idee.

Dat bewijst ook onderstaand duo. We zien een hangmat onderaan een brug boven water hangen. Ongetwijfeld heerlijk om op zo’n creatieve manier even tot rust te komen. Maar van veel rust is er hier maar weinig sprake. Zo zien we hoe de hangmat het al snel begeeft en hoe één van onze twee pechvogels van dienst meteen in het water valt. De andere persoon, een dame, blijft nog even bengelen. Niet veel later belandt ook zij in het water… Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één (stel) pechvogel(s) in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!