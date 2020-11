Wie leuke video’s wil maken om die vervolgens te delen met de rest van de wereld, moet natuurlijk enkele zaken regelen.

Dat zal onderstaande dame wel kunnen bevestigen. Zo moet de inhoud van jouw filmpjes interessant of grappig zijn én moet je over het nodige materiaal beschikken.

Natuurlijk moet je ‘r ook voor zorgen dat jouw cameralens proper blijft, anders valt er niet veel te zien. De vlogster van dienst merkt op dat dat bij haar even niet het geval is en grijpt in. Zo gebruikt ze de onderkant van haar topje om de lens even af te kuisen. Wat ze aanvankelijk echter niet goed beseft, is dat haar kijkers nu een wel erg pikant camerastandpunt meekrijgen. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag