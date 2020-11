Maak kennis met Trevor, een jongetje met het hart op de juiste plaats. Zijn innemende speech voor zijn klasgenootjes kan rekenen op een pak lof en complimenten. “Hi, my name is Trevor…”

”…en vandaag gaat mijn speech niet over mij, maar over jullie allemaal. Samen gaan we werken als een team om dit virus te verslaan. Het maakt niet uit hoe vaak het virus weer opstaat, wij staan als eerste op.”

”Inspirerend!”

”We gaan samen het schooljaar afwerken, als een team”, zo besloot Trevor zijn speech. Waarop de klas applaudisseerde. De commentaren liegen er dan ook niet om. “Dit is zo inspirerend”, liet iemand in de comments weten. “Onze toekomstige leider!”, opperde een andere persoon.

Foto: still YouTube