Zo, dat liep niet volledig volgens plan.

Gisteren werd een bizar filmpje op YouTube geplaatst. Daarop is te zien hoe een politieagent aan een omheining hangt.

“Ik was mijn busje aan het inladen en plots zie ik een flik hangen aan een hek. Wat is hij in godsnaam aan het doen? Hij hangt goed vast…”, geeft de cameraman van dienst commentaar.

In de beschrijving bij het filmpje lezen we nog dat het zou gebeurd zijn na een achtervolging. In de reacties onder de video vragen velen zich wel terecht af waarom de ‘toeschouwer’ de agent niet meteen heeft geholpen…

Foto: still