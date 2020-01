Gisteren was het blijkbaar ‘Meet je voet’-dag.

Hadden we nu eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord, tot we onderstaande video zagen.

Tijdens een uitzending van ‘Koffietijd’ legt de Nederlandse televisiepresentatrice Quinty Trustfull even uit hoe je gemakkelijk de lengte van je voet kan meten.

Best handig eigenlijk, want blijkbaar is de lengte van je voet even lang als de lengte van je elleboog tot je pols. Dat toonde Quinty ook aan de kijkers thuis.

De dame toonde echter ook nét iets meer dan aanvankelijk de bedoeling was. De gevreesde ‘cameltoe’ kwam even gedag zeggen, maar al snel loste Quinty het op. “Niet zo charmant”, liet ze weten. Ach, er zijn ergere dingen in het leven, denken we dan. Al gaan de beelden, die misschien niet zo geschikt zijn voor de werkvloer, nu wél vlotjes rond in Nederland.

Bron: VKMag/Skoften – Foto: still RTL Koffietijd