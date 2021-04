Even niet bij de les zijn, kan soms gevolgen hebben. Dat zal onderstaande pechvogel wel kunnen bevestigen!

Op de populaire Instagram-pagina van ‘Fail Salad’ passeren geregeld hilarische filmpjes de revue. En da’s ook nu weer niet anders.

De video toont hoe een jongedame ’t beste van zichzelf geeft. Ze doet namelijk een leuk dansje en dat was ook een jongeman op de achtergrond niet ontgaan.

Auch!

Wat de pechvogel van dienst echter wél was ontgaan, was het feit dat de deuropening waar hij doorheen wou stappen, eigenlijk niet écht geopend was. Er stond namelijk nog een glazen deur in de weg…

De gevolgen? Een ongetwijfeld aardige bult op z’n voorhoofd. De virale video krijgt hij er ook nog gratis bij. Van ‘gratis bijkrijgen’ gesproken: voor de lol voegen we nog kosteloos een failcompilatie van YouTube-kanaal FailArmy toe. Gewoon, zomaar… Veel kijkplezier!





Foto: still Instagram