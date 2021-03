Straf beeldmateriaal uit Australië.

Op onderstaande beelden lijkt aanvankelijk maar weinig aan de hand. We zien hoe enkele weggebruikers weer gas geven na een rood verkeerslicht.

Tot zover alles prima. Maar nog geen halve minuut na de start van de video zien we plots langs links een wagen aan hoge snelheid in beeld komen.

“Godverdomse idioot”

’t Lijkt erop dat de wegpiraat van dienst nog op ’t laatste nippertje probeert in te voegen. Met ‘succes’, maar aan een zeer hoge prijs.

De bestuurder verliest bij zijn hallucinant inhaalmanoeuvre de controle over ’t stuur. “Jij godverdomse idioot”, horen we de cameraman van dienst nog zeggen. En of die opmerking terecht is, moet je zelf maar even beoordelen:

Foto: still / Bron: YouTube