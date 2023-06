Vrouw wil vanop muurtje in het water springen. Maar dan? AUCH! (fails)

Opmerkelijke beelden uit Italië.

Dat het ginds op sommige plaatsen ook best goed weer was, bewijst onderstaande video. Daarin zien we hoe een dame aarzelt om vanop een muurtje in het water te springen. De aarzeling is begrijpelijk, want ze bevindt zich toch best hoog boven het wateroppervlak. Maar haar getreuzel deed haar vermoedelijk ook de das om. Zo valt ze naar beneden en lijkt ze de rotswand te raken… Uiteindelijk werd de onfortuinlijke vrouw afgevoerd met een ambulance.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!