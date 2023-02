Vrouw ligt rustig te zonnen, maar dan kruipt er iets akeligs over haar been: «Ik zou flauwvallen!» (video)

Op beangstigende beelden is te zien hoe een zonnebadende vrouw bezoek krijgt van een slang. In de reacties huivert men al even hard als de vrouw zelf.

Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af in de Amerikaanse staat Florida. Een vrouw genoot er in haar tuin van de zon. Plots voelde ze iets bewegen ter hoogte van haar dij. Toen ze besefte dat het een slang was, sprong ze al schreeuwend uit haar ligstoel.

Angst

Het filmpje werd inmiddels al meer dan 10 miljoen keer bekeken en zorgt voor behoorlijk wat verbijstering. «Ik moest het twee keer zien», «Wow, wat was de slang snel weg», «Oh mijn God, ik zou flauwvallen!», «Dat moet de schrik van haar leven geweest zijn», en «De arme slang wist niet wat haar overkwam, haha», klinkt het onder meer in de reactie.

