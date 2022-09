Vrouw in tranen nadat Tinderdate haar een foto stuurt van zijn geslachtsdeel en haar nadien meteen dumpt (video)

Een vrouw heeft zichzelf op beeld vastglegd toen ze in tranen was nadat ze gedumpt werd door een man op Tinder die haar een foto van zijn penis had gestuurd. Nadat ze niet meteen iets had teruggestuurd, had hij er genoeg van en voelde hij zich in zijn eer gekrenkt.

De dame, een Australische schrijfster, was al op enkele dates geweest met het heerschap en dat was naar eigen zeggen best gezellig. Hij speelde ook altijd kort op de bal en antwoordde vrijwel meteen op haar berichten, wat ze ook positief vond. Op een gegeven moment was hij een weekendje weg en die zaterdag stuurde hij haar een foto van zijn penis. Zij stuurde pas maandag, wanneer hij terug was, wanneer ze mekaar nog eens zouden zien, ogenschijnlijk de foto negerend.

En dat viel niet in goede aarde bij de man. Hij vertelde haar dat hij het zich heel hard aantrok en gekrenkt was in zijn eer. In één adem gaf hij ook mee dat ze mekaar niet meer zouden zien. Waarop de schrijfster in tranen achterbleef, al voelde ze zich ook niet comfortabel bij de ongevraagde foto. Haar volgers zijn het er in ieder geval unaniem over eens: “Verspil er geen tranen meer aan. Het is een goede zaak dat je hem niet meer in je leven hebt. Je praat niemand een schuldgevoel aan over zoiets!”, zo laten velen weten.

Foto: TikTok