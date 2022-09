Lage vliegtuiglanding net boven de hoofden van toeristen zorgt voor waanzinnige beelden! (video)

Enorm spectaculaire beelden uit Griekenland, specifiek aan de luchthaven van Skiathos. Daar keken toeristen zich de ogen uit toen een vliegtuig de landing inzette en rakelings boven hun hoofden vloog.

In het filmpje is een Airbus van het model A321neo te zien van het Hongaarse Wizz Air die maar enkele meters hoog was toen hij over het grote aantal dagjestoeristen zich een weg baande richting landingsstrip. Tot groot jolijt van de menigte, want zij wisten dat ze behoorlijk spectaculaire beelden op hun geheugenkaartjes hadden staan.

”Waanzinnig!”

Ondertussen weet de video al bijna 4 miljoen kijksessies te scoren. De commentaren onder de YouTube-video zijn dan ook niet meer op één hand te tellen. “Dit is simpelweg waanzinnig!”, zo drukt iemand zijn verbazing uit. “Ongelooflijk dat je dat op camera hebt kunnen vastleggen”, deelt een andere persoon. Nog iemand anders merkte de beleefdheid op van het heerschap op 01:07: “Wat een geweldige man, nadat hij merkte dat in beeld kwam, dook hij meteen weg!”

Foto: YouTube