Agent kan twee kinderen redden van ontvoerder: “Wat een held!” (video)

Waanzinnige beelden uit de Amerikaanse staat Florida waar een politieagent een man kon vatten die een wagen had gestolen én twee kinderen had ontvoerd. De beelden van het hele voorval gingen viraal.

De confrontatie werd vastgelegd via de bodycam van de politieagent, die kan rekenen op heel wat complimenten van over de hele wereld. Zijn doordachte en kordate optreden heeft er dan ook voor gezorgd dat hij een zekere Kevin Smith kon vatten, die aan de haal ging met een truck met twee kinderen in. Ook zij krijgen een pluim omwille van het feit dat ze zich verweerden en aangaven dat de man in kwestie niet hun papa was.

8 miljoen

Alles speelde zich af op 10 oktober. Toen de 37-jarige Smith op de rooster werd gelegd, kwam hij verward over. Hij gaf wel meteen toe dat het niet zijn wagen was. Uiteindelijk werd hij gearresteerd en moet hij voor de rechter verschijnen voor autodiefstal en ontvoering. Het filmpje is op YouTube meer dan 8 miljoen keer bekeken en in de comments niets dan lof voor de agent in kwestie. “Gelukkig dat die politieagent er was. En ook veel respect voor de kinderen, ze hebben dat goed gedaan”, zo laat iemand weten.

Foto: YouTube