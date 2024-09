Vrouw danst op podium, maar dan blaast wind haar jurk omhoog: “Marilyn Monroe-moment!” (video)

Op geestige beelden is te zien hoe een dame zich uitleeft in een discotheek, maar dan gooit een ventilator roet in het eten…

Het opvallende tafereel speelde zich onlangs af in de Mexicaanse nachtclub Coco Bongo. Een vrouw haalde daar haar beste danspasjes boven en ging zelfs op een podium staan om haar kunstjes aan het publiek te tonen. Alleen wist ze niet dat er onder haar een ventilator was ingebouwd en haar kleedje bijgevolg omhoog vloog. Een beetje gênant met zoveel omstanders…

Goede reclame

Het filmpje werd op TikTok al meer dan 23 miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit. “De beste reclame voor een short die ik ooit gezien heb”, “Dit was jouw Marilyn Monroe-moment!”, “Gelukkig droeg je er nog iets onder!”, “Ik maakte ooit hetzelfde mee toen ik door de straat liep. Alleen droeg ik op dat moment geen ondergoed…”, en “Ik zou in tranen uitbarsten”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok