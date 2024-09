Dames willen in het water springen, maar dat gaat aardig fout (fails)

Het is weer hoog tijd voor een nieuw tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Dat we niet mogen lopen in het zwembad wisten we al langer. Maar dat advies lijkt ook te gelden op een steiger. Dat zullen ook onderstaande dames nu wel beseffen. Zo zien we hoe het vrolijke duo aan een snel tempo richting het water spurt. Dat lijkt aanvankelijk goed te gaan, tot ze vlak aan het einde behoorlijk stevig én synchroon ten val komen. Dat zie je in het eerste filmpje.

Fails

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één duo pechvogels in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed hier bij Zita. Veel kijkplezier.