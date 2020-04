Donderdag zagen we tijdens ‘First Dates’ hoe het aanvankelijk wel leek te klikken tussen Ruben en Celina.

En ook op YouTube wordt de eerste date tussen het duo – die je bovenaan het artikel best eerst volledig bekijkt als je geen spoilers wil – nog stevig nabesproken.

SPOILER ALERT VANAF HIER

Ruben zag een tweede date wel zitten, maar voor Celina “waren er qua interesses niet zo veel raakvlakken”. Kan gebeuren natuurlijk, maar toch vonden velen het jammer voor de jongeman. “Mijn hart breekt echt voor Ruben. Je ziet hem echt vechten tegen de tranen… En net na zijn hele bekentenis over zijn struggles”, klinkt het.

“De liefde van mijn leven”

Bezorgdheid is echter nérgens voor nodig. Dat laat de jongeman nu ook zelf op YouTube weten. “Een maand later kwam ik de liefde van mijn leven tegen en intussen zijn we al bijna 6 maand samen. Alles gaat goed met me hoor”, reageert Ruben met een knipoog.

Eind goed, al goed dus!

Foto: still YouTube