Tijdens een vergadering in het Turks parlement in Ankara is het er hevig aan toe gegaan. Nadat een parlementslid het oneens was met de regering van Erdogan over de Turkse strijd in Syrië liep het volledig uit de hand.

Parlementsleden zijn tijdens de laatste vergadering in de Turkse hoofdstad op de vuist gegaan. Een lid van de oppositie was het oneens over een uitspraak van de regering van Erdogan over de aanvallen in Syrië. De oppositie vindt dat president Erdogan soldaten de dood injaagt. Dit werd niet goed opgepakt en de situatie liep volledig uit de hand. Zo’n 50-tal parlementsleden besloten om met elkaar op de vuist te gaan. In de video is te zien hoe leden van het parlement vanop een tafel op tegenhangers springen.

Vijf maand oorlog

Turkije voert al lange tijd oorlog in Syrië. Vorige week stierven nog 34 Turkse soldaten tijdens een aanval. De oppositie wil dat het land zich terugtrekt, maar daar denkt de regering van Erdogan anders over. De Turkse president wil in Syrië, aan de grens met Turkije, een veilig grondgebied creëren waar vluchtelingen die momenteel in Turkije verblijven nadien naar kunnen verhuizen.

