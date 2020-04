Als je 24/7 aan huis zit gekluisterd, mis je na een tijdje zelfs het dagelijkse drukke metroritje naar het werk. Daar hebben deze Britse huisgenoten iets op gevonden.

Rowan (26), Felix (27) en Pablo (25), reisden voor de Londense lockdown dagelijks met het openbaar vervoer naar en van hun werk. Sinds de coronamaatregelen in hun stad van kracht zijn, missen ze dat dagelijkse traject.

Douche of metro?

Maar, niet getreurd. Voor alles is een oplossing, ook voor het gemis van de overvolle Londense metro. “Mensen blijven zeggen dat het belangrijk is om de routine erin te houden, vooral nu we thuiszitten”, vertelt Rowan aan Metro UK. “Dus toen dachten we: waarom doen we onze oude routine niet na? We hebben toch niets anders te doen ’s avonds.”

Zo geschiedde. Al snel bleek de douche de perfecte surrogaatmetro…

Bron: Metro Nederland

