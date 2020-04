Blijf in uw kot!

Da’s wat we met z’n allen aan het doen zijn. En je doet daar natuurlijk wat je wil! Als het maar conform de maatregelen is natuurlijk.

De buurman van onderstaande dame kijkt echter al jaren naar stevige pornofilmpjes. Dat is zijn volste recht, maar de bejaarde man zet vaak het volume zó hoog, dat zijn buren zonder enig probleem kunnen ‘meegenieten’.

Eerst zien we enkele fragmentjes uit het verleden, waar de dame in kwestie roept dat ie zijn pikant beeldmateriaal moet afzetten. Nu, in tijde van lockdown, besluit ze echter de confrontatie aan te gaan. Hoe dat afloopt, zie je op onderstaande beelden: