Wij Belgen slaan massaal wc-papier, rijst en pasta in. Maar ook in Nederland moet het hamsteren een halt toegeroepen worden, en doven en slechthorenden moeten daar natuurlijk ook van op de hoogte gebracht worden. En het gebaar voor hamsteren ging na een persconferentie meteen viraal.

De Nederlandse gebarentolk Irma Sluis wist zelf niet wat het gebaar voor hamsteren was en nam, vlak voor een persconferentie over de nieuwe coronavirus-maatregelen in Nederland, contact op met het Gebarencentrum om te vragen of er voor ‘hamsteren’ al een gebaar bestaat. En wees maar zeker dat dat al bestond. “Een pakkend gebaar, waarbij handen een graaiende beweging maken. Iedereen weet meteen wat ik bedoel”, aldus Sluis tegen RTL Nieuws.

Het bericht VIDEO. HILARISCH. Zo ziet ‘hamsteren’ er in gebarentaal uit verscheen eerst op Metro.