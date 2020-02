Na 11 jaar afwezigheid komt Domino Day terug, dat laat productiehuis Endemol Shine weten. Tijdens de uitzending is het de bedoeling om zoveel mogelijk dominostenen te laten vallen. In november van dit jaar wordt het grote evenement opnieuw georganiseerd.

Met de dominostenen vormen de deelnemers een lang indrukwekkend parcours waarbij de steentjes één voor één neervallen. De bedoeling is om op het einde een record aanal steentjes te laten omvallen. Eind 2009 vielen de blokjes voor het laatst nadat ze in 2010 niet voldoende sponsorgeld wisten te verzamelen. Het jaar daarop ging het bedrijf achter Domino Day failliet, maar na 11 jaar afwezigheid worden de dominosteentjes nog is van onder het stof gehaald. In november komt er een eerste nieuwe editie.

Nieuw record

Voor de heropstart van het evenement gaat de organisatie op zoek naar een nieuw wereldrecord. Het vorig record werd in 2009 gevestigd. Toen vielen er maar liefst 4.491.863 dominostenen omver. Tijdens de laatste uitzending in 2009 keken 50 miljoen mensen verspreid over 10 Europese landen live naar de uitzending. Ook in België was het programma razend populair. Het nieuwe evenement belooft nog straffer te worden want hiervoor wil Endemol Shine meer dan 4,5 miljoen stenen laten omvallen.

