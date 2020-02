In de song ‘Godzilla’, op het jongste album van Eminem, vuurt de Amerikaanse rapper een indrukwekkend salvo af van 224 woorden in 31 seconden. Het inspireerde Slim Shady tot (alweer) een nieuwe internetchallenge: rap even snel als Eminem!

Eminem lanceerde de #GodzillaChallenge eergisteren op zijn Twitterpagina. Hij belooft prijzen voor de kandidaten die hem het meest kunnen bekoren.

“Fill ‘em with the venom and eliminate ‘em” @triller #GodzillaChallenge is on. Who can spit it? Reposting + got prizes for my favorites. https://t.co/jWfW83X7P8 pic.twitter.com/jKMpJH7nw7

— Marshall Mathers (@Eminem) February 25, 2020

Zijn oproep kreeg tot op heden ruim 150.000 likes. Duizenden van zijn meer dan 23 miljoen volgers gingen de uitdaging aan, zo blijkt uit onderstaand beeldmateriaal. Media pikten de challenge meteen op, waardoor alle sociale media de afgelopen dagen overspoeld werden met filmpjes waarin aspirant-rappers de #GodzillaChallenge aangaan, de één al verdienstelijker dan de ander.

Guys help me get noticed by eminem’s godzilla challenge! @Eminem @triller #godzilla #godzillachallengeOne breath pic.twitter.com/hItqG4wTRO

— Michael Yeghiazaryan (@MikeFever23) February 25, 2020

— Alyssa Carrita (@alyssaisaqt) February 25, 2020

@EMINEM @Eminem MEEEEEEEE #GODZILLACHALLENGE I MURKED THIS https://t.co/dFLx6bvl2u pic.twitter.com/3tTMEgMgie

— Phillip Mweemba (@PhillipMweemba_) February 25, 2020

— The Mad Dog (@LRW2K) February 25, 2020

Ook de allerkleinsten wagen een poging:

Eminem is nice but listen to this kid here. Put a beat on that and it’s platinum. #GodzillaChallenge https://t.co/ztJHeKs47f pic.twitter.com/qYyLnLz2cw

— R.M Phoolo (@casspernyovest) February 25, 2020

