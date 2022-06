TikTokster kan maar niet over zelfgeschreven boekje van dochtertje, volgers komen niet meer bij: “We liggen plat!” (video)

Misschien wel één van de grappigste video’s van het moment, tenminste, als je van wat absurdere humor houdt. Een moeder wist op TikTok te scoren met een filmpje waarin ze het zelfgeschreven boekje voorleest van dochterlief. Kleine kanttekening: dochterlief is 6 jaar oud.

“The Secret Snal”, zo is het stukje literatuur getiteld en het is duidelijk voor de meerwaardezoeker, want de kritieken in de commentaarsectie van de video zijn lovend. “De manier waarop de mama letterlijk de Engelstalige woorden formuleert, het verhaal en de bijhorende tekeningen, pure perfectie!”, zo laat iemand weten.

”Why is the snal secrit”

Anderen hebben vooral inhoudelijke vragen. “Why is the snal secrit?”, vraagt een persoon zich af. Maar ook de auteur in kwestie, Abigail, wordt geroemd: “Ik denk dat Abigail het nog ver gaat schoppen”, beweert een TikTok-gebruiker. “De visuals?! Het plot?! New York Times-bestseller, zeg ik je!”, grapte iemand nog.

