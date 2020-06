Een verkeerscamera in Taiwan registreerde hoe een Tesla Model 3 vorige maandag in volle vaart inreed op een gekantelde bestelwagen. De automatische piloot van de auto had het obstakel op zijn baanvak kennelijk niet gespot.

Volgens lokale media beweert de chauffeur van de Tesla, Mr Huang, dat zijn voertuig op automatische piloot ingesteld was en op het moment van impact aan een kruissnelheid reed van zo’n 110 kilometer per uur. Hij zou tegenover de hulpdiensten verklaard hebben dat de Full Self-Driving-optie niet ingeschakeld was.

Tesla biedt twee types van semi-autonome rijtechnologie aan in zijn elektrische auto’s: Autopilot en Full-Self Driving. De automatische piloot stuurt, versnelt en remt automatisch voor voertuigen en voetgangers op zijn pad, terwijl het tweede type meer geavanceerde opties aanbiedt zoals navigatie op automatische piloot, automatische rijstrookwissels, automatisch parkeren en automatisch stoppen voor verkeerslichten. Bij het tweede type geef je de controle over de auto dus bijna helemaal uit handen.

De chauffeur verklaarde dat hij zelf nog vol op de rem had geduwd van zodra hij de truck spotte, maar toen was het al te laat. Wonder boven wonder bleef hij ongedeerd.

De automatische piloot van Tesla kwam sinds zijn introductie al meermaals onder vuur te liggen, omdat de revolutionaire rijtechnologie aan de basis zou liggen van enkele dodelijke ongevallen.

