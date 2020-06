Bang momentje uit Holten, Nederland.

Daar ging het maandagochtend aan een tankstation langs de A1 bijna stevig fout. Enkele medewerkers zagen namelijk hoe een brandend voertuig naderde!

Aangezien vuur en tankstations doorgaans geen al te beste combinatie vormen, besloten de medewerkers om meteen op de noodknop te drukken. Hierdoor werden de brandstofpompen alvast afgesloten.

Uiteindelijk kwam de wagen tot stilstand op enkele meters van de pompen. Er werd geprobeerd om de brand te blussen, maar dat lukte niet al te best. Een tiental minuten later kwam de brandweer langs om verder in te grijpen. Er raakte gelukkig niemand gewond. Hoe de wagen vuur kon vatten, is niet geweten. Dat het voertuig nooit meer zal rijden, staat dan wél weer als een paal boven water…





Foto: still – Bron: VKMag/AD.nl/Nu.nl